Nijer, ABD ile askeri anlaşmayı iptal etti

Nijer, ABD ile olan askeri iş birliği anlaşmasını “derhal geçerli olmak üzere” feshettiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer’de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirdi. Abdramane, Amerikalı yetkilileri, geçen hafta Nijer’de temaslarda bulunan ABD’nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley’in ziyaretine ilişkin önceden bilgi vermemekle suçladı. Nijer’de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü’nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise “Niger Air Base 201” isimli bir İHA üssü yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.