Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi öldü.

Benue Eyalet Polis Sözcüsü Sewuese Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Apa bölgesine gelen kimliği belirsiz yaklaşık 20 silahlı kişinin etrafa ateş açtığını belirtti. Anene, polisin olay yerinde 13 kişinin cesedini bulduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Saldırıda evlerin kundaklandığını aktaran Anene, birçok kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde saldırının bölgedeki "liderlik kavgasından" kaynaklandığı öne sürüldü.

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.