Nijerya'daki Boko Haram saldırılarında 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırılarda 20 kişi öldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Gajigana köyüne gelen Boko Haram üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesine gelen teröristler ise evleri kundaklayarak gıda maddelerini gasbetti. Borno eyaletinde dün ordunun Boko Haram'a yönelik operasyonunda 20 terörist öldürülmüştü. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu. AA

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.