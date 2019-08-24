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'Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek'

24 Ağustos 2019, Cumartesi 21:07
İran Nükleer Anlaşması imzalandığında, bölgesel barışı sağlamak için tarihi bir itici güç olarak görüldü. Bugün ise dünyayı potansiyel bir savaşa doğru sürükleyen diplomatik krizin tam kalbinde yer alıyor.

Anlaşma P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği ile İran anlaşmanın taraflarıydı.

Euronews ekibi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye iç savaşına ilişkin "Biz son 3 yıldır Rusya ve Türkiye ile düşmanlıklara son vermek için birlikte çalıştık." diyerek Ankara ile iş birliğinin de altını çizdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, Zarif, anlaşma
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