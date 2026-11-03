TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı: En yüksek artış konutta!

TÜİK ve ENAG’ın ekim ayı enflasyon verilerine göre yıllık en yüksek artış konut grubunda gerçekleşirken, kasım ayı resmi kira artış tavanı yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte hem resmi ve bağımsız enflasyon rakamları arasındaki farklar ortaya çıktı hem de milyonlarca kiracıyı ilgilendiren Kasım ayı yasal kira artış tavanı netleşti.

Enflasyon rakamlarında TÜİK ve ENAG karşılaştırması

Ekim ayında tüketici fiyatlarındaki artış hem resmi verilere hem de bağımsız araştırmalara göre yükselişini sürdürdü. İki kurumun açıkladığı veriler arasındaki makas özellikle yıllık bazda dikkat çekti.

Aylık Enflasyon: TÜİK ekim ayında fiyatların bir önceki aya göre %2,58 arttığını belirtirken, ENAG aylık artışı %2,68 olarak hesapladı.

TÜİK ekim ayında fiyatların bir önceki aya göre %2,58 arttığını belirtirken, ENAG aylık artışı %2,68 olarak hesapladı. Yıllık Enflasyon: TÜİK'e göre yıllık enflasyon %29,77 olurken, ENAG yıllık bazda fiyat artışının %45,12 seviyesine ulaştığını açıkladı.

TÜİK'e göre yıllık enflasyon %29,77 olurken, ENAG yıllık bazda fiyat artışının %45,12 seviyesine ulaştığını açıkladı. Yılbaşından itibaren artış: TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları geçen yılın aralık ayına göre %27,52 oranında yükseldi.

Zirve konut ve faturalarda

TÜİK'in harcama grupları detaylarına göre, ekim ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı %40,24 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti. Bu kalemi sırasıyla şu ana harcama grupları izledi:

Ulaştırma: Yıllık %36,39 artış (Aylık artış %2,02)

Yıllık %36,39 artış (Aylık artış %2,02) Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Yıllık %27,73 artış (Aylık artış %3,50)

Aylık bazda enflasyona en yüksek katkıyı ise %0,84 puan ile gıda grubu sağladı. İşlenmemiş gıda, enerji, alkol, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi ise yıllık bazda %28,46 olarak kaydedildi.

Kasım ayı kira artış tavanı %31,23 olarak belirlendi

Ekim ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle, yasal olarak TÜFE'nin 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanan kasım ayı kira artış tavanı %31,23 oldu.

Bu oran, kasım ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olan ev ve iş yeri sahiplerinin yasal olarak uygulayabileceği en yüksek zam sınırını temsil ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında bu tavan %31,49 seviyesindeydi. (ANKA)