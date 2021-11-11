Oğluna berzahta kavuştu

Bosna Hersek’te 1995’te yaşanan Srebrenitsa soykırımında oğlu vefat eden ve aradan 26 yıl geçmesine rağmen evlâdının cesedine ulaşamayan Hajra Catic vefat etti.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Catic’in kötüleşen sağlık durumu sebebiyle başşehir Saraybosna’daki hastaneye kaldırıldığı ve vefat ettiği ifade edildi. Savaş muhabiri olarak görev yapan oğlu Nihad Nino Catic’i en son 10 Temmuz 1995’te gören Srebrenitsa annesi, evlâdının kemik kalıntılarına ulaşamadan vefat etti. Bosna Hersek’te 1992-1995’te yaşanan savaşta gazetecilik yapan 26 yaşındaki Nihad’ın yaralandığını ve asla Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşamadığını bildiğini söyleyen Catic, oğluna ait en ufak bir kemik parçasına ulaşmanın ümidiyle yaşadığını kaydetmişti. Bu arada Nino Catic Gazeteciler ve Medya Çalışanları Derneğince de Anadolu Ajansına (aa) özverili çalışmalarından dolayı plâket takdim edilmişti. AA

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