Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda dar bir sokaktaki evinde yatağında uzanmış halde İsrail ordusunun köpeklerinden birinin vahşice saldırısına uğrayan Filistinli yaşlı kadın Devlet et-Tennani, yaşadığı dehşeti unutamıyor.

İsrail işgali nedeniyle 1948’de yaşadığı zorlu göçü tekrar yaşamak istemeyen 70 yaşındaki Tennani, ailesinin geri kalan üyelerinden farklı olarak İsrail ordusunun 12-31 Mayıs tarihleri ​​arasında yaşadıkları kampa 20 gün süreyle düzenlediği saldırıda zorla yerinden edilmeyi reddetti. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan yaşlı kadın, 14 Mayıs gecesi her gece yaptığı gibi yatsı namazını kıldıktan sonra yatağına uzandığında, İsrail askerlerinin evine baskın yapıp vahşi bir köpeği üzerine salacaklarını beklemediğini ifade etti.

Sabaha kadar kanlar içinde yardım bekledim

Sırtında kamera taşıyan İsrail asker köpeğinin aniden odaya girerek kendisine saldırdığını söyleyen Tennani, yaşadığı dehşet dolu anları şu ifadelerle dile getirdi: “Ben uykuya daldığım anda köpek odaya girip saldırdı. Köpek, keskin dişlerini kemiklerime ulaşana kadar koluma batırdı. Bu sırada İsrail askerleri dışarı çağırana kadar, etimi yemeye ve onu yerde sürüklemeye devam etti. Daha sonra sabaha kadar kanlar içinde tek başıma bırakıldım. Ölümü kendi gözlerimle gördüm.”

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) de söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki askeri saldırıları sırasında Filistinli sivillere saldırmak ve gözaltı merkezlerindeki esirleri korkutmak, yaralamak için köpekleri kullanması sistematik ve yaygın olarak takip edilen bir davranıştır." ifadelerine yer vermişti. "İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri saldırıları sırasında, özellikle evlere, hastanelere ve barınma merkezlerine yapılan baskınlarda büyük polis/askeri köpekleri kullandığı onlarca vakayı belgeledik." denilen açıklamada, İsrail askerlerinin köpekler sivillere saldırırken onlarla alay ettikleri kaydedildi.