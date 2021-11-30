Omicron Delta’dan daha hızlı yayılıyor

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında değerlendirmede bulundu.

Covid-19 aşılarının güncellenmesi gerekecekse 6 hafta ile 100 gün arasında bir zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Saltık, “En az 6 haftalık bir sürede küresel toplum bu varyanta karşı korunmasız olacak. Belli ölçülerde de olsa tam aşılılar korunacaklar. Ama ağır hastalıktan, hastaneye yatmaktan, yoğun bakıma düşmekten ve ölümden hâlâ yüksek oranda korunabilecekler. Fakat bu yüksek oran, ne yazık ki düne göre daha düşük” diye konuştu. Saltık, Omicron ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu varyant, ilk kez Güney Afrika’da 9 Kasım’da saptandı. Bugün 29 Kasım, aradan üç hafta geçti. Üç hafta içinde gerek Güney Afrika’da gerekse Avrupa dahil pek çok ülkede yayılmış durumda. Güney Afrika’da çok kısa sürede baskın varyant durumuna geldi.

Kimi eyaletlerde neredeyse yüzde 90’ın üzerinde Omicron varyantı çıkıyor. Güney Afrika’da genel olarak yüzde 75 dolayında. Bunu, çok kısa bir sürede, 60 milyon kadar nüfusu olan büyük bir ülkede olabildiğine yayıldığını belirtmek için söyledim.