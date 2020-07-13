"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

On binlerce kişiden Putin’e istifa çağrısı

13 Temmuz 2020, Pazartesi 18:30
Rusya’nın doğusunda yer alan Habarovsk bölgesinde muhalefet partisinden olan Vali Sergey Furgal’ın terörle mücadele birimleri tarafından gözaltına alınması halkın tepkisini çekti.

Hafta sonu sokaklara inen on binlerce kişi Devlet Başkanı Putin’i istifaya çağırdı. Euronews’deki habere göre Rusya’da muhalefet partisi mensubu Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal, “organize suç işlediği” iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Furgal 2004-2005’te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesinde rolü olmakla suçlanıyor. Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı görülen duruşmada, Furgal’ın 9 Eylül’e kadar tutuklu kalması kararlaştırıldı. Yerel basın gösterilere ‘birkaç bin’ civarında kişinin katıldığını aktardı ancak sivil toplum kuruluşları 5 bin ila 30 bin göstericinin protestolara katıldığını belirtiyor.

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM, çoklu baroyu iptal etmeli

    İzmir'de endişeli saatler

    Türkiye’yi kötü etkiler

    İsrailli oyuncudan ırkçı video

    Kurbanlarınızı heba etmeyin

    OHAL’in maliyeti ağırlaşarak sürüyor

    BM'den endişelendiren rapor

    AB'den Türkiye açıklaması

    Rize'nin Çayeli ilçesinde son durum?

    DSÖ: Salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak

    Başakşehir de Trabzonspor da mağlup oldu

    'Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde koronavirüs tespit edildi'

    Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar

    Koca, en çok vaka görülen 5 ili açıkladı

    Kudüs ulemasından İsrail’e 'Rahmet Kapısı' tepkisi

    ABD'de son 24 saatte 58 bin yeni vaka!

    Arap ülkelerinde salgına ilişkin son durum?

    İhvan: Tarihi bir adım

    Bir deprem uyarısı daha

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Temmuz’u beklerken
    Genel

    OHAL’in maliyeti ağırlaşarak sürüyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Yarına ve yarınlara hazırlık
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya, beş yüz sene devam eden kudsî vaziyetine çevrilmeli
    Faruk ÇAKIR

    Sizin tarifiniz size!
    Genel

    Kurbanlarınızı heba etmeyin
    Cevher İLHAN

    Ayasofya’nın açılmasına Demokratlar zemin açtı
    Abdil YILDIRIM

    “Benim” dediklerim benim değilmiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.