On binlerce kişiden Putin’e istifa çağrısı

Rusya’nın doğusunda yer alan Habarovsk bölgesinde muhalefet partisinden olan Vali Sergey Furgal’ın terörle mücadele birimleri tarafından gözaltına alınması halkın tepkisini çekti.

Hafta sonu sokaklara inen on binlerce kişi Devlet Başkanı Putin’i istifaya çağırdı. Euronews’deki habere göre Rusya’da muhalefet partisi mensubu Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal, “organize suç işlediği” iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Furgal 2004-2005’te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesinde rolü olmakla suçlanıyor. Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı görülen duruşmada, Furgal’ın 9 Eylül’e kadar tutuklu kalması kararlaştırıldı. Yerel basın gösterilere ‘birkaç bin’ civarında kişinin katıldığını aktardı ancak sivil toplum kuruluşları 5 bin ila 30 bin göstericinin protestolara katıldığını belirtiyor.

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