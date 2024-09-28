Ortadoğu topyekun savaşın eşiğinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada İsrail’in Lübnan’a saldırılarına dikkat çekti ve “Orta Doğu topyekun savaşın eşiğinde” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada bölgede çıkacak savaşı “birilerinin çok istediğini” belirten Lavrov, üstü kapalı şekilde ABD’yi hedef aldı. Lavrov’un açıklamaları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürüldüğü iddialarının ardından geldi. Haber Merkezi

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