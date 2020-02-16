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Ortadoğu ülkeleri umutsuz

16 Şubat 2020, Pazar 23:50
IŞİD, İran tehdidi, İsrail-Filistin meselesi ve ABD’nin bölge siyasetinin değerlendirildiği Ortadoğu’da gelecek 10 yıl anketine göre Ortadoğu ülkeleri gelecekten umutsuz.

Arap Amerikan Enstitüsü Başkanı ve Zogby Araştırma Şirketi’nin başkanı James Zogby, Ortadoğu’da gelecek 10 yıl için korkuların ve beklentilerin değerlendirildiği son anketini açıkladı. 10 ülkeden katılımcılarla IŞİD, İran tehdidi, İsrail-Filistin sorunu ve ABD’nin bölge siyaseti değerlendirildi. 25 Ağustos 2019 ile 26 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Zogby anketine Tunus, Mısır, Lübnan, Filistin, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İran’dan 8 bin 315 kişi katıldı. Türkiye dışındaki ülkelere, dokuz ülkeden katılımcılara beş yıl önceye göre durumları soruldu. Bu ülkelerden sadece üçü Tunus, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden olumlu yanıt geldi. Tunuslular arasında bu oran geçen yıla göre yüzde 21’den yüzde 49’a, Ürdün’de yüzde 31’den 42’ye, BAE’de yüzde 68’den 73’e yükseldi. Gelecek beş yılla ilgili beklentiler sorulduğunda ise Ürdün, bu üçlüden ayrılarak olumsuz görüş bildiren ülkeler arasına katıldı. Ürdün, Mısır, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan ve İran’dan katılımcılarla Filistinliler, durumlarının daha kötü gitmesini bekledikleri yanıtını verdi.

Türkiye’nin yüzde 71’i IŞİD’in bittiğine inanmıyor

IŞİD’in Ortadoğu’da yenilgiye uğratıldığına dair inançsa yüksek. Ankete katılan Iraklılar’ın yüzde 82’si, Ürdünlüler’in yüzde 79’u ve İranlılar’ın yüzde 72’si IŞİD’in yenildiğinden emin. Bu zafere en şüpheyle yaklaşan ülke ise Türkiye oldu. Türkiye’den katılımcıların yüzde 71’i IŞİD tamamen ortadan kalktığına inanmadıklarını söyledi. Suriye’nin geleceğinin ne olacağı ile ilgiliyse karışık görüşler hakim. Türkiye’den katılımcıların yüzde 39’u ülkede bölünmüşlüğün Esat ile muhalif gruplar arasında süreceği görüşünde. Esat’ın tam egemenliğine inançsa yüzde 35. Muhaliflerin yeniden mevzilenerek Esat güçleriyle çatışacağını söyleyenlerin oranı da yüzde 26. Esat’ın tamamen kontrolü ele alacağına en çok inananlarsa yüzde 53’le İran ve yüzde 49’la Ürdün.

ABD’ye en olumsuz bakış Türkiye’de

ABD’de Trump yönetiminin başa gelmesi bölge ülkelerince ilk zamanlarda olumlu karşılansa da son anket katılımcıların ABD’ye bakışının ciddi anlamda olumsuz yöne gittiğini oraya koydu. Diğer ülkelere göre ABD’ye daha olumlu yaklaşan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu oran düşerken, ABD’yi en olumsuz değerlendiren katılımcıların başında Türkiye geldi. Iraklı, İranlı ve Filistinli katılımcılar da ABD’nın bölge politikalarını en olumsuz değerlendiren ülkeler oldu.

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