Ortak barış duası - Düsseldorf’da bir araya geldiler

Düsseldorf Belediyesi’nde düzenlenen programda barış duası yapıldı ve bir arada yaşama lehine ve şehir toplumunun bölünmesine karşı bir mesaj verildi.

RAMAZAN GEVREK - DÜSSELDORF

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Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Stephan Keller (CDU - Hristiyan Demokrat Birlik Partisi), Düsseldorf Yahudi Cemaati, Düsseldorf’lu Müslümanlar Birliği ve Düsseldorf’taki Protestan ve Katolik kiliselerinin temsilcileriyle birlikte Perşembe akşamı Düsseldorf Belediye Binası önünde dinler arası bir barış duasıyla, barış içinde bir arada yaşama lehine ve kent toplumunun bölünmesine karşı bir mesaj verildi.

Barış için ortak sinyal

Başkan Keller şunları söyledi: “Bugün belediye binasına gelerek barış için ortak bir sinyal gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Uyum, Düsseldorf’ta bizi karakterize eden temel unsurdur. Bunu bugün burada, şehrimizin kalbinde kamuoyu önünde bir kez daha teyit etmek istiyoruz. Düsseldorf’ta bizim için açık olmalıdır: Birlikte hareket ediyoruz. Yahudileri koruyoruz. Şehrimizde antisemitizme ya da başka herhangi bir dine karşı nefrete müsamaha göstermeyeceğiz.” Keller’in yanı sıra Düsseldorf Yahudi Cemaati’nden Haham Shimon Lewin, Katolik Kilisesi’nden Belediye Dekanı Frank Heidkamp ve Beate Plenkers-Schneider, Protestan Kilisesi’nden Başpapaz Heinrich Fucks ve Düsseldorf’lu Müslümanlar Birliğin’i temsilen Yeni Asya okurumuz ve temsilcimiz Ramazan Gevrek de birer konuşma yaptılar.

BARIŞ GÜVERCİNİ BAYRAĞI

İsrail Gazze gerilimi karşısında tüm vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ilk olarak Hamas’ın saldırısına karşı İsrail devleti ile dayanışma mesajı vermeye davet edilmişken, Düsseldorf’lu Müslümanlar Birliğin katkısı ve talebi üzerine tamamen barış yönlü bir buluşmaya dönüşüp, İsrail bayrakları yerine belediye binası önüne barış güvercini bayrağı açıldı. Belediye Başkanı ve dini cemaatlerin ortak çağrısına cevap veren çok sayıda kişi belediye binasının önündeki pazar meydanında toplandı. Haham Zebur’dan İbranice ayetler okurken, kilise temsilcileri Zebur ve İncil’den ayetler ve duâlar okudular.

MAĞDUR VE ÇOCUKLARA DUA

Müslüman temsilcisi ise barış duâsında bölgedeki bütün mağdurlar ve bilhassa çocuklara yer verdi. Ayrıca insanlığın gidişatı ve tek nokta-i istinadın ortak inandığımız Rabbimizin olduğu, yurt dışındaki krizlerin mahallî çalışmaların ve barışın etkilememesi, bilakis Düsseldorf’taki uyum ve müspet çalışmaların örnek-misal dünyaya taşınması niyaz edildi. Duâlar ve konuşmaların ardından barış çağrısı içeren ilâhi müzikal ile program nihayete erdi.