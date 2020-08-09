Pakistan'da ölü sayısı 57'ye yükseldi

Pakistan'da üç gündür devam eden muson yağışlarının yol açtığı seller nedeniyle en az 57 kişi öldü.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin öldüğü bildirildi. Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi öldü. Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü. Meteoroloji yetkilileri, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı tabii afet ve kazalara sebep oluyor. AA

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