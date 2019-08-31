Pakistan'dan Keşmir uyarısı

Pakistan Başbakanı Han, uluslararası toplum, Hindistan'ın Keşmir'e ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmazsa, nükleer silahı bulunan iki devletin askeri çatışmaya daha da yaklaşacağını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası toplum, Hindistan'ın Keşmir'e ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmazsa, nükleer silahı bulunan iki devletin askeri çatışmaya daha da yaklaşacağını belirtti.

Han, ABD merkezli New York Times gazetesinde kaleme aldığı makalede, geçen yıl ağustos ayında göreve ilk geldiğinde, Güney Asya'da kalıcı ve adil barışı sağlamayı öncelediğini, ticaret yoluyla ve Keşmir meselesini hallederek Hindistan ile ilişkileri normalleştirmeyi istediğini ifade etti.

Ancak göreve geldiğinden itibaren Hindistan ile barışa yönelik diyalog kurma çabalarının Yeni Delhi tarafından geri çevrildiğini aktaran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi söylemlerinin gittikçe arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Han, Modi'nin 23 Mayıs'ta yeniden başbakan seçilmesinin ardından Hindistan'a barış diyaloğu teklifini yinelediklerini ancak Yeni Delhi'nin Pakistan'ı Mali Eylem Görev Gücü'nün kara listesine aldırmaya çalıştığını ifade ederek, "Besbelli ki Modi, nükleer bir ortamdaki barış arzumuzu ödün verme olarak algılamıştı." yorumunda bulundu.

Başbakan Han, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri Modi'nin ve kabinesindeki bazı bakanların, Hint ırkının üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllü Organizasyonunun (RSS) üyesi olduğunu, RSS'nin kurucularının Benito Mussolini ve Adolf Hitler hayranı olduğunu hatırlattı.