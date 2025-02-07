"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılıyor

07 Şubat 2025, Cuma 14:44
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılacağını açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, Panama'nın Pekin Büyükelçisinin, anlaşmada belirtildiği üzere iptalin 90 gün önceden duyurulması için ilgili belgeyi Çin’e sunduğunu belirtti.

Kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan Mulino, "O dönemde Çin ile bu anlaşmayı imzalayanların neye güvenerek böyle bir adım attığını bilmiyorum. Bunca yıldır Panama'ya ne gibi harika şeyler getirdi? Kuşak ve Yol Girişimi ülkeye ne kazandırdı?" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında yapılan mutabakat mektubuna göre anlaşma, her üç yılda bir otomatik yenileniyor. Bir sonraki yenileme 2026 yılı için planlanıyordu ancak taraflardan biri, üç ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla anlaşmayı feshedebiliyor.

Rubio'nun Panama ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtmişti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Girişimini kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinmiş, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Artık daha çok görülecek'

    Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılıyor

    M. Esad Coşan’ı rahmetle yâd ediyoruz

    ABD'li Senatör Sanders: Trump'ın Gazze konusunda neyden bahsettiğini anlamak gerçekten imkansız

    Netanyahu: Suudi Arabistan, Filistin Devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir

    ABD-Alaska'da 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

    Marmara'yı depreme hazırlamalıyız

    Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız

    Fransız muhalefeti: Filistin Devleti tanınsın

    Hesap sorulacak

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ı kınadı

    YKS başvuruları başladı

    Ateşkes işgal için yapıldı

    İmamoğlu’na hapis ve siyasî yasak talebi

    "Zorla yerinden etme etnik temizlikle eşdeğerdir"

    Kanada da Trump'a karşı Filistinlilerin yanında

    MSB: Filistin halkının Gazze’den sürülmesine tamamen karşıyız

    Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Google, yapay zeka ilkelerini güncelledi ama "silahlarda kullanılmayacak" ifadesine yer vermedi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerdeki 20 Temmuz tasfiyesi
    Süleyman KÖSMENE

    Umre duyguları - 3
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Balıkesir Hutbesi” mi?
    Faruk ÇAKIR

    Yahu Tamer, bu siyaset ne çirkin bir şey!
    Muhammed ZORLU

    Bahtiyar bir gönül doktoru: Kenan Taştan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Suphi Uğur Çörekçi

    Yapay zekâ hâkim olabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    İhtiyatlı ve dikkatli olunuz
    Özkan GÖRAL

    Adalet toplumun oksijenidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.