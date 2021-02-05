Pekin’deki olimpiyatı boykot edin

Aralarında Tibet ve Uygur asıllıların da bulunduğu bir grup Çin karşıtı aktivist Tokyo’da düzenlenen bir konferansta Çin’in Doğu Türkistan ve Tibet’te yaptığı insan hakları ihlâlleri gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Euronews’deki habere göre Japonya’daki Tibet Topluluğu adlı grubun başkanı Kalden Obara yaptığı açıklamasında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kış ve para- limpik olimpiyatlarını “aptalca bir şekilde” Pekin’de düzenleme kararı aldığını ve bu sebep- le de seslerini duyurma gereği hissettiklerini söyledi. Obara, “Çin, Tibet ve komşu bölge- lerdeki insan hakları ihlâllerini durdurmazsa, Pekin’in 2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasına izin verilmemeli. BUnu Japonya tek başına başaramaz. Uluslar arası camianın toplu şekilde hareket etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Obara ayrıca ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ı da bu boykota katılmaya dâvet ettiklerini de sözlerine ekledi.

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