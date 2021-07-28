Pfizer, yıllık satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

Pfizer, Almanya'nın BioNTech firması ile geliştirdiği Covid-19 aşısının tüm yıl satışları için tahminini, yaklaşık yüzde 29 oranında artırarak 33,5 milyar dolara yükseltti.

Şirket ayrıca, olası bir takviye doz konusunda acil kullanım izni için ağustos ayında başvuracaklarını ve gelecekte bir takviye doza ihtiyaç duyulabileceğini yineledi. BionTech'in tepe yöneticisi Uğur Şahin kısa süre önce üçüncü bir doza gerek kalmayabileceğini söylemişti ancak buna ilişkin kararın sadece ülkeler tarafından alınabileceğini sözlerine eklemişti.

Aşının artan satış tahmini, 2,1 milyar doz için imzalanan anlaşmalara dayanıyor ve şirket ek sözleşmeler imzalarsa bu rakamlar daha da yükselebilir.

Pfizer, ilk Kovid-19 aşısı için ABD acil durum iznini alarak Aralık 2020'de avantajlı bir başlangıç yapmıştı. O zamandan beri üretim engelleriyle karşılaşan rakiplerinin önüne geçti. Bu süreçte Johnson&Johnson'ın (J&J) aşısı güvenlik endişeleri nedeniyle inceleme altına alındı.

J&J, geçen hafta tüm yıl Kovid-19 aşı satışlarının 2,5 milyar dolar olacağını tahmin ederken, Moderna'nın tahminleri ise 19,2 milyar dolar olarak açıklandı.

Delta varyantı için yeni aşı üretildi

Pfizer, virüsün hızlı yayılan Delta varyantını hedef alan aşının bir versiyonunu ağustos ayında test etmeyi planladıklarını ve ilk partinin halihazırda üretilmiş olduğunu da duyurdu.

Pfizer, Aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevk ettiğini söyledi. Şirketlerin bu yıl toplamda yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim hedefi bulunuyor.

Şirket, üretim artışının mevcut ve yeni tesislerde genişlemeye devam ettiğini ve yeni sözleşmeli üreticilerin sürece ekleneceğini açıkladı.

ABD, pediatrik aşılamanın yanı sıra gerekirse olası takviyeleri yapabilmek adına geçen hafta 200 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı satın almıştı.