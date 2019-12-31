Pompeo'dan 'İran' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi ile görüşerek İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı ülkedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında kararlı olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti. Ortagus, Irak'taki İran varlığına atıf yaparak, "Bakan Pompeo, bağımsız ve egemen bir Irak'ı desteklemek üzere Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşlarını koruyacaklarına vurgu yaptı. Buna mukabil Abdülmehdi ve Salih ise Irak'taki ABD personelinin ve varlığının güvenliğini garanti ettiklerinin ve gerekli sorumluluğu aldıklarının güvencesini verdiler." ifadelerini kullandı. AA

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