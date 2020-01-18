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18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Pompeo: İran’a önleyici saldırılar düşünüyorduk

18 Ocak 2020, Cumartesi 09:57
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek için bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik önleyici saldırılarda bulunma olasılığını düşündüklerini belirtti.

Hugh Hewitt Radio Show’a katılan Pompeo’ya, İran’ın diğer ülkelerin topraklarına düzenlediği füze saldırısı bağlamında, İran’daki nükleer tesislere önleyici saldırılara ihtiyaç olup olmadığı soruldu.

Bakan, “Bu, üzerinde çok düşündüğümüz önemli bir soru” diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın “hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağı” sözlerini hatırlatan Pompeo, İran’ın da nükleer silah elde etme niyetinde olmadığını açıkladığını belirterek, “İranlıların iddia ettiği gibi bu açıklamanın, bu yükümlülüğün gerçek, doğrulanmış, kontrol edilebilir olduğunu garanti etmek için yapılması gereken her şeyi yapmayı planlıyoruz. Biz hiçbir zaman bunun olmasına izin vermeyiz” dedi.

Etiketler: Pompeo, İran, önleyici saldırı
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