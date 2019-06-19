Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran ile savaşa girmek istemediğini ama İran’ın Basra Körfezi'ndeki "zararlı faaliyetlerini" devam ettirmesi durumunda cevap vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Florida eyaletindeki ABD Merkez Komutanlığı'nı (CENTCOM) ziyaretinde basın mensuplarına İran konusunu değerlendiren Pompeo, "İran rejimini nükleer silah edinme gayretinden ve dünya genelindeki faaliyetlerinden vazgeçirmek bu yönetim için bir görevdir" ifadelerini kullandı. Japonya ve Almanya’nın geçen hafta saldırıya uğrayan iki tanker gemisine ilişkin daha detaylı delil istemesine ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, daha fazla delilin gelecek haftalarda kamuoyuna açıklanacağını belirtti. "İran kaynaklı tehditlerin artmasına" atıf yapan ABD Savunma Bakanlığı da dün Orta Doğu'ya ilave bin asker gönderme kararı alındığını açıklamıştı. Euronews Türkçe

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