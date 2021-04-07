'Putin uygun gördüğü sürece Rus ordusu Ukrayna sınırında kalacak'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait kaç birliğin, ne zamana kadar kalacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Peskov, buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve askeri yönetimin karar vereceğini bildirdi.

Peskov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarında gereken ve uygun olan yerde bulunuyor ve başkomutanımız ve askeri yöneticilerimiz tarafından uygun görüldüğü sürece orada kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

Rus birliklerin Ukrayna sınırından geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplamayan Peskov, birliklerin konuşlandırılması veya kaydırılması ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Peskov, “Rusya hiç kimseyi tehdit etmedi ve etmiyor, hiç kimse için tehdit oluşturmadığını temin ederiz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.