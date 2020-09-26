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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rasulayn'da terör saldırısı: 6 ölü

26 Eylül 2020, Cumartesi 19:49
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1'i çocuk 6 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında, 1'i çocuk 6 sivil vefat etti, 3 sivil yaralandı.

Rasulayn'da 2 gün önce de peş peşe terör saldırıları düzenlenmiş, 2 sivil ölmüş, 11 sivil yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

AA

Etiketler: Rasulayn, terör saldırısı
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