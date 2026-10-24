Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir

24 Ekim 2026, Cumartesi 00:27
Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Azerbaycan’ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu “istenmeyen kişi” ilan etmesine TBMM kürsüsünden tepki gösterdi.
Bu yasağa son verin!
Kararın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî kardeşlik ilişkilerine aykırı olduğunu belirten Ün, “Karabağ’ın işgaline itiraz edilirken bu kürsü vardı. Azerbaycan’ın haklarını savunurken bu Meclisin temsil gücü kıymetliydi. Bugün aynı Meclisin iki üyesine kapı kapatılmasını nasıl karşılamamız beklenmektedir?” diye sordu. Anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Ün, “İki milletvekilimizi ‘istenmeyen kişi’ ilan etmek aramızdaki hukuku inciten ağır bir karardır. Bu muamele, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahs-ı manevîsine hakarettir” dedi.
Ankara - Anka
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