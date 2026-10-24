Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Azerbaycan’ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu “istenmeyen kişi” ilan etmesine TBMM kürsüsünden tepki gösterdi.

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