Rasulayn'da terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçesinin batısındaki Mebruke beldesinde SMO'ya ait kontrol noktası yakınında bombalı bir araç infilak etti.
Terör saldırısı sonucu 2 SMO askeri ile aracına bilgisi olmadan bomba yerleştirilen kişi olay yerinde öldü.
Patlamada yaralananlar ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
AA