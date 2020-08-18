Rasulayn'da terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçesinin batısındaki Mebruke beldesinde SMO'ya ait kontrol noktası yakınında bombalı bir araç infilak etti. Terör saldırısı sonucu 2 SMO askeri ile aracına bilgisi olmadan bomba yerleştirilen kişi olay yerinde öldü. Patlamada yaralananlar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. AA

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