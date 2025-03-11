"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2025 SALI - YIL: 56

Rubio: Ukrayna, topraklarından taviz vermek zorunda kalacak

11 Mart 2025, Salı 16:19
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, barışa ulaşmak için Ukrayna'nın, Rusya'nın 2014'ten bu yana kontrol ettiği topraklardan taviz vermek zorunda kalacağını belirtti.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Rubio, Ukraynalı yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın sorunun askeri bir çözümü olmadığını anlaması gerektiğini dile getiren Rubio, "Ruslar Ukrayna'nın tamamını ele geçiremez ve Ukrayna'nın makul bir süre içinde Rusları 2014'te bulundukları yere geri dönmeye zorlamasının çok zor olacağı açık." dedi.

Rubio, Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın 2014'ten bu yana kontrol ettiği topraklar konusunda taviz vermek zorunda kalacağını vurguladı.

Moskova ile gelecekte yapılacak görüşmelerde Rusya'nın neleri kabul etmeye istekli olduğunun belirlenmesinin zorunlu olacağını ifade eden Rubio, "Gerçekten ne kadar uzakta olduklarını bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Rubio, Ukraynalı yetkililerle yapacağı görüşmelerde "büyük olasılıkla askeri yardımın yeniden başlatılması" konusunu ele alacaklarını söyleyerek, Ukrayna'nın "barışa ciddi bir şekilde bağlı olduğuna inanması" halinde ABD'nin bu konudaki tutumunun değişebileceğini kaydetti.

Öte yandan Bakan Rubio, "Sizi temin ederim ki Ruslara askeri yardımda bulunmayacağız." diye konuştu.

Rubio, gün içinde ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Suudi Arabistan'a gitmişti.

Yerel basında, Zelenskiy'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmesinin planlandığı kaydedilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi de ekmek krizi: Fırınlar çalışamaz hale geldi! - "Saatlerdir bir poşet ekmek için bekliyoruz"

    "Kanada bir tarife istismarcısıdır''

    Acılı baba, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi

    2 yaşındaki Rana bebeğin otopsisinde köpek ısırığından başka bir bulgu görülmedi

    'Avrupa'nın güvenliğinde bir krizle karşı karşıyayız'

    "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyası büyük ilgi gördü

    Rubio: Ukrayna, topraklarından taviz vermek zorunda kalacak

    Zelenskiy, Trump'a gönderdiği mektupta özür diledi

    Suudi Arabistan, Gazze'de elektrik tedarikini kesen İsrail'i "en güçlü şeklide" kınadı

    İsrail'in zulüm planı: Gazze'ye kapsamlı saldırılarla Filistinlileri zorla göç ettirmek

    İstanbul'da 1 hafta boyunca çöl tozu etkili olacak

    Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

    Kainat kitabında da belagat vardır

    Sivillere saldırılar savaş suçu - İnsani koridor açın - Ölü sayısı bini geçti

    Bir iftarda asgarî ücret harcayanlar var

    Aile Hekimleri Tıp bayramında iş bırakacak

    Hollanda'da Ramazan sevinci

    Trump: Grönland'a milyarlarca dolar yatırıma hazırız

    Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Rus da dinsiz kalamadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslâm birliğinin anahtarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Soru çalmak, vergi çalmak, hayat çalmak!
    Faruk ÇAKIR

    Zalimin yanında durma!
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın her gününde bir hatme-i Kur’âniye
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in akametinin itirafı…
    Ahmet BATTAL

    Siyasî Ticaret Bakanlığından reklam yasağı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kutlu bir misafir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.