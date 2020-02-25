Ruhani'den 'koronavirüs' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ulusal Koronavirüs Önleme Merkezi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Tüm kurumlar dikkatli olmalıdır. Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili ülkede korkunun yayılmasını düşmanın komplosu şeklinde niteledi. Ruhani, başkent Tahran'daki Ulusal Koronavirüs Önleme Merkezi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada virüse dair alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda Sağlık Bakanı Said Nemeki'ye sağlık personelinin kendilerini korumalarının öncelikli olduğunu söylediğini aktaran Ruhani, sunulan raporlara göre virüsün kontrol altına alındığını ifade etti. İlk günlerde hastanelere yapılan başvuru sayısının yüksek olduğunu ancak son günlerde bunun düştüğünü ve tedavi edilenlerin sayısında da artış olduğunu dile getiren Ruhani, "Tüm kurumlar dikkatli olmalıdır. Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur. Hepimiz işimize bakmalıyız." dedi. Birkaç ay önce grip salgınının da ülkeyi tehdit ettiğini ancak kontrol altına alındığını hatırlatan Ruhani, "Bu virüsün de kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum. Halkımız endişelenmesin ve iş birliği içinde olsun. İhtiyaç duyulması halinde silahlı kuvvetler de yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirdi." diye konuştu. AA

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