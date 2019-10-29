29 Ekim 2019, Salı 22:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi.
MSB: Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır
Rusya Savunma Bakanlığı: 34 bin YPG/PKK'lı güvenli bölgeden çıktı
'YPG'nin çekilmesi tamamlandı'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz." dedi.
Çavuşoğlu, "Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz." diye konuştu.
AA
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