MSB: Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekat alanının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "22 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Rusya'yla varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir." açıklamasında bulundu. Açıklamada, "150 saatlik süre sonunda, Rusya tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir." ifadeleri yer aldı. MSB, "Barış Pınarı Harekat alanının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır." açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Türkiye, sınırlarının güneyinde terör koridoru oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı. AA

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