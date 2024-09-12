Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill: Müslümanlarla kardeşiz

Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill, “Rusya’da, Ortodoks Hristiyanlar ve Müslümanlar dip lomatik görgü kurallarında değil, gerçekte kardeşler” dedi.

Rus Ortodoks Kilisesinin başı Moskova Patriği Kirill, “Son dönemde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında ayrılığa neden olma eğiliminin artması ve böyle bir çatışmaya karşı Rusya’nın ne gibi önlemler aldığına” yönelik sorusunu cevapladı. Kirill, Rusya’da Müslüman ve Hristiyanların birbirleriyle sorun yaşamadığına dikkati çekti. Rusya deneyiminin bu hususta önemli olduğunu anlatan Kirill, bazı başka sorunlar olsa da Rusya’da hiçbir zaman dinler arası anlaşmazlığın meydana gelmediğini vurguladı.

Birlikte Allah’a inanıyoruz

Patrik Kirill, “Rusya’da, Ortodoks Hristiyanlar ve Müslümanlar diplomatik görgü kurallarında değil, gerçekte kardeşler. Biz birlikte çalışıyoruz. Ortak bir bakış açısı ifade etmemiz gerektiğinde siyasi düzeyde de dahil olmak üzere, faaliyetlerimizi organize etmemize yardımcı olan organizasyonlarımız var. Rusya, Ortodoksluk ile İslam arasında neredeyse ideal bir ilişkinin örneğidir” ifadelerini kullandı. Ülkede iki dinin mensuplarının dayanışma içerisinde olduğunu bildiren Kirill, “Bizim Müslümanlara düşman olmamız, onların da bize düşman olmaları için hiçbir sebep yok. Birlikte Allah’a inanıyoruz, birlikte birbirimizin değerlerine saygı duyuyoruz” diye konuştu.