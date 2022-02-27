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27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Rus uçaklarına hava sahası yasağı kararı

27 Şubat 2022, Pazar 12:14
Ukrayna'ya saldıran Rusya ile birçok ülke arasında hava sahası restleşmesi yaşanıyor.

Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmayı kararlaştırdı.

Letonya havayolu şirketi AirBaltic ise 26 Mart'a kadar Rusya'ya uçuşları askıya aldı.

Çekya, Slovenya ve Romanya da Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

Bulgaristan ve Moldova daha önce hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

İngiltere ise Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de ülkenin hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını desteklediğini söyledi.

Wissing, bu yöndeki bir karar için hazırlık yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

Rusya ise sivil uçuşlara hava sahasını kapatan tüm ülkelere mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını duyurdu.

Etiketler: Rus uçakları, hava sahası yasağı
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