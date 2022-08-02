Rusya: ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki faaliyetleri ve ABD'nin eylemleri konusunda açıklamada bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vasim Skibitskiy'nin, "HIMARS topçu roket sistemleriyle saldırı öncesi hedeflerin, ABD ve Ukrayna istihbarat temsilcileri arasında istişare edildiği" yönünde yaptığı açıklamaya dikkati çeken Konaşenkov, şu şekilde konuştu:

"Tüm bunlar, Beyaz Saray ve Pentagon'un açıklamalarının aksine, Washington'un Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olduğunu kanıtlıyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kiev için onayladığı Donbas yerleşim birimlerinde ve diğer bölgelerde sivillerin ölümüyle sonuçlanan sivil altyapılara yönelik düzenlenen füzeli saldırılardan doğrudan sorumludur."

Ukrayna'nın Olenivka yerleşimindeki cezaevine yönelik füzeli saldırının geçen hafta düzenlendiğini anımsatan Konaşenkov, söz konusu saldırı sonucu esir Ukraynalı askerlerden 50'sinin öldüğüne, 73'ünün de yaralandığına dikkati çekti.

Konaşenkov, "Olenivika'daki katliam ve Ukrayna'da işlenen diğer suçların sorumlusu (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile Biden yönetimidir." ifadesini kullandı.