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10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Rusya Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

10 Şubat 2020, Pazartesi 20:26
Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin’den gelen başkonsolosun karantinaya alınmasını istedi.

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Çinli Başkonsolos Cui Shaochun, perşembe günü yeni görevini devralmak için Ural bölgesinin en büyük şehri Ekaterinburg'a gelir gelmez Rus yetkilileri tarafından gözetim altına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Alexander Kharlov, Shaochun'dan iki hafta boyunca "evinde kalması" istendiğini açıkladı.

Rusya’da koronavirüsü taşıyan 2 kişinin tespit edilmesinin ardından Moskova yönetimi virüse karşı sert tedbirler almaya başladı. Rusya, salgın nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı. Kararda ayrıca, Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi uygulamasının da askıya alındığı kaydedilmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, Çin, başkonsolos, karantina
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