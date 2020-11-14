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14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rusya'da 22 binden fazla koronavirüs vakasına rastlandı

14 Kasım 2020, Cumartesi 14:47
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 22 bin 702 vakayla "en yüksek günlük sayı" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 391 artarak 32 bin 834'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 18 bin 626 artışla 1 milyon 425 bin 529’a ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 22 bin 702 kişinin virüse yakalanmasıyla şimdiye kadarki vaka sayısı 1 milyon 903 bin 253'e yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 25,2'sinde semptom görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 427 artarak 503 bin 943'e, ölenlerin sayısı da 69 artışla 7 bin 712'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 601 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 67 milyon 900 bini geçtiğini bildirdi.

AA

Etiketler: Rusya, koronavirüs
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