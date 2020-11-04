Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 19 bin 768 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü, toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 artarak 1 milyon 693 bin 454'e, sağlığına kavuşan sayısı ise 15 bin 567 artışla 1 milyon 266 bin 931'e ulaştı. Ülkede, virüs kaynaklı 389 kişinin ölmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görülürken, toplam ölüm sayısı 29 bin 217'ye çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı. AA

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.