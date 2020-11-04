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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:05
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 19 bin 768 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü, toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 artarak 1 milyon 693 bin 454'e, sağlığına kavuşan sayısı ise 15 bin 567 artışla 1 milyon 266 bin 931'e ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 389 kişinin ölmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görülürken, toplam ölüm sayısı 29 bin 217'ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı.

AA

Etiketler: Rusya, koronavirüs
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