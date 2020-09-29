Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 167 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 232 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 160 artarak 20 bin 545’e, iyileşen sayısı 6 bin 479 artarak 952 bin 399’a yükseldi. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7’de kalırken, yeni vakaların yüzde 27,6’sında semptom görülmedi. Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 300 artarak 290 bin 293’e, ölü sayısı 23 artarak 5 bin 203’e çıktı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son bir günde 255 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 45 milyon 600 bini geçtiği bildirildi. AA

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