Rusya ile savaş yakında bitebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya ile süregelen savaşın “beklenenden daha yakında” sona erebileceğini belirtti ve müttefiklerine Ukrayna ordusunu güçlendirme çağrısında bulundu.

ABD’de ABC News kanalına verdiği röportajda Zelensky, “Barışa sandığımızdan daha yakınız... Savaşın sonuna daha yakınız” dedi. Ukrayna lideri, müttefiklerine seslenerek “Bu yüzden dostlarımızdan, müttefiklerimizden bizi güçlendirmelerini istiyoruz. Bu çok önemli” ifadelerini kullandı. Zelensky, ABD Kongresi’nde her iki partinin üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede de önemli açıklamalarda bulundu. Kongre üyelerine hitaben, “Şimdi atılacak kararlı adımlar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırganlığın önümüzdeki yıl adil bir şekilde sona ermesini hızlandırabilir” dedi. Haber Merkezi

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