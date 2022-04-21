Rusya, Mariupol'ü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını ilettiği duyuruldu. Putin’in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu’yu tebrik ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol’e düzenlenen operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletirken, Putin’in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu’yu tebrik ettiği bildirildi. '2 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI SAVAŞÇI SAKLANIYOR' Mariupol'deki Azovstal'da hala savaşan Ukraynalılar olduğunu söyleyen Şoygu, 2 binden fazla Ukraynalı savaşçının Azovstal'da saklandığını belirtti. 142 binden fazla sivilin Mariupol'den tahliye edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanı, Azovstal tesisinin güvenli şekilde ablukaya alındığını aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı da, “Gece boyunca Ukrayna'daki hedeflere 1001 top ve füze saldırısı yapıldı” açıklamasında bulundu. NTV

Okunma Sayısı: 323

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.