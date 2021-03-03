Rusya: Navalny yaptırımları ilişkilerimize zarar veriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya’ya yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bunlara benzer tüm kısıtlamalar, kötü olan ilişkilerimize büyük ölçüde zarar veriyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve AB'nin Rus vatandaşları ve kuruluşlarına yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Yaptırımların kabul edilemez olduğunu dile getiren Peskov, "Bunlara benzer tüm kısıtlamalar, kötü olan ilişkilerimize büyük ölçüde zarar veriyor." şeklinde konuştu. Bu yaptırımların, Rusya'nın iç işlerine müdahale olduğuna dikkati çeken Peskov, yaptırımlara mütekabiliyet gereği yanıt vereceklerini söyledi. Öte yandan Peskov, yaptırımlar nedeniyle ABD ve AB ile ilişkileri koparmak istemediklerini dile getirdi. ABD, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili dün, Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı. AB'nin de Navalny'nin tutuklanması nedeniyle 4 Rus yetkiliye yaptırım kararı devreye girmişti. Euronews Türkçe

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