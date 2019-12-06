Rusya: Rekabetçi fiyat teklifine hazırız

Rusya’nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS’nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye Rus yapımı savaş uçağı sevk edilmesine ilişkin görüşmelere devam edildiğini, Moskova’nın karşı tarafa rekabetçi fiyat teklif etmeye hazır olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Rusya’nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye Rusya yapımı savaş uçakları teslimatına ilişkin yapılan görüşmelerde ne aşamaya gelindiğine dair bir soru karşısında, “Görüşmelerimiz devam ediyor. (Türkiye’ye) savaş uçakları için rekabetçi fiyat teklif etmeye hazırız” dedi. Şugayev şöyle devam etti: “Genel olarak söylemek gerekirse işbirliğimizi sadece S-400 sistemleri üstünden değerlendirmek yeterli olmaz; gündemimizde başka hususlar da var.” Türkiye’nin NATO sistemine entegre edilemeyecek olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almış olması gerekçesiyle F-35 programından çıkarılması, Ankara’nın Rusya tarafından üretilen savaş uçaklarına yönelmesine sebep olmuş durumda.

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