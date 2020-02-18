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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Rusya'ya kesilen 50 milyar dolarlık ceza onaylandı

18 Şubat 2020, Salı 19:26
Hollanda'nın Lahey kentindeki temyiz mahkemesi, Rusya'nın geçmişte dünyanın en büyük petrol şirketlerinden olan Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmeden Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararını onayladı.

Lahey Bölge Mahkemesi'nin Rusya lehine verdiği bozma kararını inceleyen Lahey Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin yargı yetkisine sahip olduğu ve bölge mahkemesinin verdiği kararın yanlış olduğunu belirterek, Rusya'nın 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Rusya Adalet Bakanlığı ise kararın tekrar temyize götürüleceğini duyurdu.

Dava yıllardır devam ediyor

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2014 yılında verdiği kararda, Rusya'nın hukuk sistemini manipüle ettikleri ve Yukos'un patronu Mihail Hodorkovski'nin hapse girmesine yol açarak şirketi iflasa zorladığı gerekçesiyle, Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Rusya, bu karara Lahey Bölge Mahkemesi'nde itiraz etti ve mahkeme 2016 yılında Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin bu tür davalara bakma yetkisine sahip olmadığına hükmederek, Rusya'yı mahkum eden tazminat kararını iptal etti.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) 2011'de verdiği kararda, Rusya'nın "Yukos'un avukatlarına savunma için gerekli zamanın verilmediği" gerekçesiyle adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, ceza
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