S-400'lerin teslimatında ikinci aşama malzemeler de Ankara'ya indi

Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin ikinci aşama malzemelerinin teslimat süreci başladı.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci grup malzemeleri de Mürted Hava Meydanı'na intikal etti.

Sistemin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladı. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde devam edecek." dedi.

120 adet güdümlü füze yaz sonunda gelecek

Rus haber ajansı TASS ise ismini açıklamayan bir Rus askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, füze tedarikinin üçüncü kısmının yaz sonunda yapılacağını ve 120 adet güdümlü füzenin yük gemileri ile taşınacağını açıkladı.

"Personel eğitimleri sürüyor"

Sistemin kullanılması için personel eğitimlerinin sürdüğünü ifade eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Buna paralel olarak personelin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya'da devam ediyor." dedi.

Geçtiğimiz mayıstan beri 20 kişilik bir kafile Rusya'da savunma sistemi hakkında eğitimlerden geçiriliyor. Kısa süre içerisinde bu rakamın 100'e çıkması planlanıyor.

Patriotlar da alınacak mı?

Patriotların tedariki konusuna da değinen Akar konuyu değerlendirdiklerini dile getirdi.

"Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler."

S-400'lerin gelişi Türk Lirası'nı olumsuz etkiledi

Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın uygulamaya sokulması piyasalarda endişe yarattı. Amerikan Doları Türk Lirası karşısında yüzde 1,6 değer kazanarak 5.7780'e yükseldi. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise günlük yüzde 2,13 değer kaybetti.