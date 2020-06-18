"Salgın, İran'da bir yıl sürebilir"

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede bir yıl sürebileceğini söyledi.
"Hamshahrionline" haber sitesine göre Herirçi, "Ülkede Kovid-19 salgının bir yıl sürmesi ve virüs kaynaklı ölümlerin devam etmesi öngörülüyor." dedi.
Virüse karşı kısa sürede bir ilacın bulunmasının beklenmediğini belirten Herirçi, "İlacın bulunması ve halka sunulması en az 2 yıl sürer. Bulunsa bile 80 milyona yetecek sayıda ilaç kısa bir sürede üretilemez." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgını açısından ülkedeki 10 eyaletin yüksek riskli olduğunu kaydeden Herirçi, bulaşın stabil bir şekilde devam etmesinin insanların sosyal davranışlarına bağlı olduğunu ifade etti.
AA