Şara, terör örgütü PYD ile Şam’da görüştü

Kuzey Suriye’de Türkiye’nin desteklediği Suriye Millî Ordusu ile terör örgütü PYD/DSG grupları arasında çatışma ve gerginlik sürerken Suriye Geçici Yönetim Başkanı Ebu Muhammed el Colanî takma adıyla bilinen Ahmed eş-Şara ile PYD/DSG heyeti arasında bir görüşme gerçekleşti.

Terör örgütü PKK/YPG terör devleti İsrail’den yardım istedi T24’ün haberine göre, Colani’nin lideri olduğu Heyet Tahrir Şam’ın denetimindeki Suriye Haber, Colanî’nin özerklik ve federasyona kapıyı kapattığını ileri sürerek, “Suriye’nin toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir” dediğini aktardı. Haber Merkezi

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