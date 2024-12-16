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17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Scholz, Federal Mecliste güvenoyu alamadı

16 Aralık 2024, Pazartesi 20:03
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.

Scholz, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulundu.

Mecliste yapılan güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada 116 milletvekili ise çekimser kaldı.

Şansölye Scholz'un güvenoyu için 367 oy alması gerekiyordu.

Başbakan Scholz'un, oylamanın soncunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmesi ve erken seçimin yapılması için Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetmesi önerisinde bulunması bekleniyor.

Hükümet dağılmıştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Scholz, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık'ta Alman Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edeceğini belirterek "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisi üzerine meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor.

Partiler seçimler için 23 Şubat tarihinde anlaştı

Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı.

​​​​​​​Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.

AA

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