SDG sınırdan çekiliyor

YPG’nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5 ila 14 kilometre genişliğindeki hatta geri çekileceğini açıkladı.

Çekilmeyi duyuran Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, çekilme genişliğinin bölgelere göre değişeceğini bildirdi. Bali haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeler gereğince geri çekilmenin kentlerden ya da kasabalardan olmayacağını, askeri noktalardan ve kırsal alanlardan yapılacağını kaydetti. Sözcü, YPG ve Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgedeki "savunma amaçlı" barikatları sökeceğini ve kontrolu yerel savaşçılardan oluşan askeri konseylere teslim edeceğini belirtti.

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