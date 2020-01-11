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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Seçim için savaş çıkarılıyor

11 Ocak 2020, Cumartesi 00:45
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES:SAVAŞ ASLA KAÇINILMAZ DEĞİL. SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALI

Fay hatlarına dikkat

DÜNYA, ABD ile İran’ı savaşın kıyısına getiren gerginliği yaşarken, BM Genel Sekreteri’nden ilgi çeken bir değerlendirme geldi. Guterres, savaşın bir seçim malzemesi yapıldığı ve çoğu zaman da yanlış hesapların ürünü olduğunu belirterek, “Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor” dedi.

Savaş kolay, barış zor

SAVAŞIN aksine barışın zorluğuna dikkati çeken BM Genel Sekreteri Guterres, “Barış da asla kaçınılmaz değil, ama sıkı bir çalışmanın ürünü ve hiçbir zaman hafife alınmamalı. Bu yüzden bizi bir arada tutan ilkelere, BM Şartı’na geri dönmeliyiz” diye konuştu.

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Seçim için savaş çıkarılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Savaş asla kaçınılmaz değil. Bir seçim meselesi ve çoğu zaman da yanlış hesapların ürünü. Bizi bir arada tutan ilkelere, BM Şartı’na geri dönmeliyiz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) uluslar arası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin düzenlenen oturumda ABD ve İran arasındaki gerilimi görüştü. T24’deki habere göre Genel Sekreter Guterres, burada yaptığı konuşmada, “yeni yılın yeni kargaşalarla’’ başladığını dile getirerek, Basra Körfezi başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin “tehlikeli seviyelere” ulaştığına dikkati çekti.

Guterres, “Savaş asla kaçınılmaz değil. Bir seçim meselesi ve çoğu zaman da yanlış hesapların ürünü. Barış da asla kaçınılmaz değil ama sıkı bir çalışmanın ürünü ve hiçbir zaman hafife alınmamalı. Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor ve bu yüzden bizi bir arada tutan ilkelere, BM Şartı’na geri dönmeliyiz.” diye konuştu.

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Zarif’e vize verilmedi

Nelson Mandela’nın kurucusu olduğu Nobel ödüllü ve deneyimli siyasetçilerden oluşan Elders grubu (Akil İnsanlar) Başkanı Mary Robinson da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, ABD ve İran arasındaki gerilim dolayısıyla vize verilmediği için BMGK’deki toplantıya katılamamasından oldukça üzüntü duyduğunu söyledi. Robinson, özellikle bu tür durumlarda bütün tarafların sesinin duyulması gerektiğini dile getirdi.

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Obama’nın danışmanı Malley: ABD ve İran savaşır mı? 

Eski ABD Başkanı Obama’nın Ortadoğu Danışmanı ve “Uluslararası Kriz Grubu” adlı sivil toplum örgütü başkanı Robert Malley, ABD-İran arasındaki tansiyonun hem Türkiye hem de bölge için olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Cnn Türk’deki habere göre Robert Malley üçüncü dünya savaşı ihtimalini şöyle yorumladı,“  3. Dünya Savaşı’ndan hiç bahsetmeyelim. Çünkü İran’ın böyle bir kapasitesi kesinlikle yok. Ayrıca bölge için çok kanlı bir karşılaşma olur. Körfez’de de, İran’ın hedef alabileceği pek çok üs var. Bence ABD, şu an için tansiyonu daha fazla tırmandıracak askerî bir adım atmaz. Yalnız endişem şu ki, yaptırımlar yoluyla İran’ın sıkıştırılması, saldırılara cevap vermek için başka yollar bulmaya itebilir ve Kasım Süleymani’nin öldürülmesine karşı yaptıkları misillemelerin bugüne kadar gördüklerimizle sınırlı kalacağını da düşünmüyorum. Sadece Kasım Süleymani değil, Irak’taki Şiî milislerin lideri de öldürüldü. Onlar da intikam istiyor. Başkan Trump ABD’nin “sonu gelmeyen savaşları”nı bitirmek istiyorsa, bölgede gerilimi yükselten adımlar atmaya bırakmalı.

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