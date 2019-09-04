Senegal'deki bir Fransız okulunda başörtüsü yasağı uygulanıyor

Senegal'in başkenti Dakar'daki Katolik Fransız okulu Jeanne D'arc Enstitüsü, yeni eğitim döneminde başörtülü öğrencilerinin okula girmesine izin vermedi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Katolik Fransız okulu Jeanne D'arc Enstitüsü (ISJA), yeni eğitim döneminde başörtülü öğrencilerinin okula girmesine izin vermedi. Geçen mayısta, yeni dönemde başörtülü öğrenci kabul etmeyeceklerini belirten okul yönetimi, öğrenci velileri ve Senegalli yetkililerin tepkilerine rağmen yasağı uygulamaya koydu. Senegal Eğitim Bakanı Mamadou Talla'nın "Senegal Cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyaldir. Vatandaşlarının köken, ırk, cinsiyet ve dinine bakmadan kanun önünde eşitliğini sağlar. Tüm inançlara saygı duyar." uyarısına rağmen enstitü, belirlenen yeni formaların kampüs içinde giyilmesini zorunlu koştu. Birçok Müslüman veli yasağı protesto ederek okul yönetimine karşı enstitünün Senegal anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava açacaklarını belirtti. AA

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