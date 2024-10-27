Dünya Müslüman Alimler Birliğinin, “Gazze ve Lübnan’a yönelik vahşi saldırıların, sınır ihlallerinin ve İran’a yönelik yeni bir saldırının tırmanması” başlığıyla sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail tarafından İran’daki hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırılar kınandı.

İslam dünyası, insanlık alemi ve Birleşmiş Milletler’in, bu katliamları ve suçları durdurmak adına gerçek bir duruş sergilemeye çağrıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: “İsrail’in; çocukları, kadınları ve yaşlıları hedef alan ve insanlık ve merhametten yoksun kanlı sahnelerle masumları yok etmeyi amaçlayan korkunç katliamları, tüm ilahi dinlere ve uluslararası insani hukuka tamamen aykırıdır. Evler, içinde yaşayanların başlarına yıkılmakta, hastaneler ve ibadethaneler vicdansızca hedef alınmaktadır. Bu, tüm insani değerlerin açıkça ihlalidir. Bu kesintisiz suçlar karşısında, Birlik İslam ümmeti ve özgür dünya adına şu soruyu sormaktadır: Siyonist rejimin zorbalığı karşısında bu utanç verici sessizlik ne zamana kadar sürecek?” AA

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