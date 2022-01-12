Şeyh Cerrah’ta nesilden nesile mücadele

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Arif Hamad, İsrail’in tarihi Filistin topraklarında kuruluşuyla dedelerinin yerlerinden edildiğini, şimdi de o neslin torunlarının aynı tehditle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Ürdün hükümeti ile Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) 1956’da vardığı anlaşma uyarınca Şeyh Cerrah Mahallesi’ne yerleştirilen diğer aileler gibi Hamad ailesi de 1972’den bu yana İsrail mahkemelerinde, Yahudi cemaatlerinin bu topraklar üzerindeki mülkiyet hakkı iddialarına karşı hukuk mücadelesi veriyor. Şeyh Cerrah Mahallesi’nde küçük bahçeli bir evi olan Hamad, geçmişten bugüne tehcir ve Yahudi yerleşimcilerin baskıları karşısında yaşadıkları zorlukları anlattı. Ailesinin Doğu Kudüs’e yerleşmeden önce Hayfa şehrinde yaşadığını söyleyen Hamad, “1948’de Hayfa’dan zorla yerlerinden edilen anne-babam Doğu Kudüs’e gelmiş, bugün ise çocukları ve torunları da tehcir tehdidiyle karşı karşıya.” dedi. Milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948’deki Nekbe’den (Büyük Felâket) sonraki döneme işaret eden Hamad, “Hayfa doğumlu anne-babam, savaşın ardından 1948’de evlerini terk etmek zorunda kalarak 3 çocuklarıyla elde avuçta bir şey olmadan Kudüs’e gelmişler.” diye konuştu.