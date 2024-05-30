Sığınacak yerleri kalmadı! Gazze'deki 10 bin hastaya tahliye gerekiyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze’de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin civarında hastanın olduğunu belirtti.

Harris ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de yaşanan son gelişmeler ve “UNRWA Sağlık Direktörlüğü 2023 Yılı Raporu” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ Sözcüsü Harris, Gazze’deki tıbbi malzeme ve yakıt stoklarının azaldığına dikkati çekti. Harris, “Gazze Şeridi’nde resmi olarak halen hizmet veren 14 hastanemiz var ancak bu hastaneler çoğu zaman yatılı hasta kabul etmiyor ve yapabileceklerini sınırlamak zorunda kalıyor. Refah’ta sadece Birleşik Arap Emirlikleri Sahra Hastanesi zar zor hizmet veriyor. Burada 5 sahra hastanesi var ancak hepsi dolup taşmış durumda ve yeterli malzeme tedarik edilememiş durumda.” bilgisini verdi. Harris, “Tüm tıbbi tahliyeler aniden durduruldu.Tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta var.” dedi.

Sığınacak yerleri kalmadı

İsrail hükümetinin dünyanın dört bir yanından gelen “Filistinlilerin öldürülmemesi” yönündeki çağrılara da kulaklarını tıkadığı belirtilen açıklamada, söz konusu çağrıların artık etkili olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca “İsrail’in barbarca saldırılarına maruz kalan kadın, çocuk ve yaşlı Filistinlilerin artık sığınacak yerinin kalmadığına” dikkat çekildi.